Видео поющей «Группу крови» Metallica появилось в Сети

В Сети появилось видео, как рок-группа из США Metallica исполнила на русском языке композицию российских музыкантов «Группа Крови».

На кадрах видно, как американскому музыкальному коллективу подпевает многотысячный стадион.

Причем поначалу зрители от неожиданности онемели, когда американские музыканты начали петь на русском, однако вскоре они начали подпевать группе.

Из видеозаписи слышно, как музыканты Metallica довольно хорошо выучили текст русской песни.

Их исполнение привело зрителей в восторг.

Ранее сообщалось, что Metallica поет «Группу Крови» на русском в «Лужниках».