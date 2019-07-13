Видео с места обстрела из гранатомета украинского телеканала появилось в Сети

Появилось видео с места обстрела из гранатомета украинского канала «112 Украина».

На кадрах виден поврежденный фасад здания и прибывшие полицейские.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных обстреляли из гранатомета украинский телеканал.

Уточняется, что никто не пострадал.

Дело квалифицировано как теракт.