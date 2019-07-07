Звезда КВН рассказал о своем выдвижении в сенаторы

Бывший капитан команды КВН «Сборная Рудн» и продюсер сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаев прокомментировал свое выдвижение на пост сенатора от Калмыкии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для него статус не является целью.

Он пояснил, что независимо от должности он помогает и собираться в дальнейшем помогать своей республике.

Тарбаев отметил, что на регулярной основе пытается решать различные проблемы Калмыкии.

«Я все вопросы республики знаю очень хорошо, потому что занимаюсь этим постоянно», — подчеркнул Тарбаев.

Ранее сообщалось, что звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии.