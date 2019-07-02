Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу «Ведьмак», премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Постеры масштабного проекта появились в твиттере компании.
На постерах фанаты могут увидеть образ главного героя — ведьмака Геральта в исполнении Генри Кэвилла, известного ролью Супермена.
Также Netflix представил первые кадры Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра).
Ранее в Сеть просочились кадры со съемок сериала, сделанные в польском городе Огродзенец.