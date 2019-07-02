Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

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Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу «Ведьмак», премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.

Постеры масштабного проекта появились в твиттере компании.

На постерах фанаты могут увидеть образ главного героя — ведьмака Геральта в исполнении Генри Кэвилла, известного ролью Супермена.

Также Netflix представил первые кадры Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра).

Ранее в Сеть просочились кадры со съемок сериала, сделанные в польском городе Огродзенец.