Подруга Алибасова пичкала его наркотиками перед отравлением

Российский продюсер Бари Алибасов считает, что его подруга могла накачивать его наркотиками задолго до попадания шоумена в НИИ имени Склифасовского из-за отравления чистящим средством. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва!».

Пиар-директор артиста Вадим Горожанкин рассказал изданию, что диетолог, которая долгое время оказывала Алибасову медицинские услуги, больше не будет заниматься его реабилитационным лечением.

Сам Бари Алибасов предположил, что женщина могла давно «пичкать» его психотропными препаратами, которые угрожали его жизни и здоровью.

«Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, я сдал анализы на наличие психотропных веществ. Жду результаты», — сообщил продюсер.

Он подчеркнул, что если результаты медицинских тестов окажутся положительными, то он обратится в суд для дальнейших разбирательств.

Однако родственников Алибасова беспокоит и тот факт, что врач интересовалась документами на принадлежащую шоумену недвижимость.

Ранее сообщалось, что Алибасова проверят на психотропные вещества.