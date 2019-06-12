Netflix продлит сериал с Пугачевой
Американская компания Netflix продлит на второй сезон сериал «Матрешка» (Russian Doll). Об этом сообщает Hollywood Reporter.
О выходе нового сезона сообщила звезда сериала и исполнительница главной роли Синди Холланд. Она является не только исполнительницей главной роли, но и участником группы сценаристов и режиссерской команды.
Во втором сезоне будет восемь эпизодов.
Ранее сообщалось, что зрители сериала «Матрешка» сравнили главную героиню сериала с певицей Аллой Пугачевой.