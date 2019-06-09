Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»
Модель Дарья Клюкина, которая ранее встречалась с певцом Егором Кридом, опубликовала в инстаграме видео своего первого музыкального клипа, но подписчики раскритиковали ее вокальные способности.
Клюкина рассказала, что перед записью этой композиции она много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях. Модель также призналась, что попробовала записать два других трека, которые она не станет публиковать.
Некоторые из подписчиков Клюкиной не оценили клип, сравнив ее с телеведущей Ольгой Бузовой, которая также решила стать певицей. В частности, в комментариях писали, что «еще одна Бузова запела». Другой подписчик назвал Клюкину «Бузова 2».
Ранее сообщалось, что победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж не за Егора Крида.
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Хочу сказать спасибо моим подписчикам, которые вселяют уверенность в меня ��♥️ Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня! И совсем скоро она будет доступна на музыкальных площадках. Я искренне переживаю и волнуюсь. Прежде чем записать эту песню, - я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит. Сегодня с большой радостью хочу поделиться треком с вами ❤ По ссылке в шапке профиля вы можете сделать предзаказ в Google Play & ITunes ☝��