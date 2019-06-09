Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»

Модель Дарья Клюкина, которая ранее встречалась с певцом Егором Кридом, опубликовала в инстаграме видео своего первого музыкального клипа, но подписчики раскритиковали ее вокальные способности.

Клюкина рассказала, что перед записью этой композиции она много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях. Модель также призналась, что попробовала записать два других трека, которые она не станет публиковать.

Некоторые из подписчиков Клюкиной не оценили клип, сравнив ее с телеведущей Ольгой Бузовой, которая также решила стать певицей. В частности, в комментариях писали, что «еще одна Бузова запела». Другой подписчик назвал Клюкину «Бузова 2».

Ранее сообщалось, что победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж не за Егора Крида.