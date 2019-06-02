Трейлер Call of Duty по конфликту в Сирии назвали русофобским

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В Сети появился трейлер продолжения игры Call of Duty, темой которой в этот раз стал, судя по всему, конфликт в Сирии, сообщает РЕН.ТВ.

Создатели игры «Call of Duty Modern Warfare 2019» заявили, что ее действие происходит в «вымышленной ближневосточной стране».

Пользователи Сети возмутились тем, что в трейлере российская сторона показана как «зло», и назвали трейлер русофобским.

В частности, в игре присутствует сцена, где российские штурмовики Су-25 по сценарию сбрасывают бомбы на мирных граждан.

В то же время посмотревшие трейлер выразили недовольство, что британский спецназ и американские десантники представлены «силами добра».