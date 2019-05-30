Источник рассказал, вернут ли Друзя в эфир после извинений

Знаток Александр Друзь извинился не перед компанией «Игра-ТВ», а перед Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?», рассказал источник, знакомый с ситуацией, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Александр Друзь извинился за скандал вокруг игры «Кто хочет стать миллионером?».

По словам источника, эта организация к телевидению и игре «Что? Где? Когда?» никакого отношения не имеет — из этого следует, что в эфир Друзь в настоящее время не вернется.

Как сообщалось, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер ответил на извинения знатока.