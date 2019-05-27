Уволенный Зеленским пиарщик Порошенко подал на него в суд

Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными. Об этом сообщает «112 Украина».

«Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется», — заявил Горковенко.

Он рассказал, что Зеленский издал «указ об отмене указа», но не имел права увольнять его.

«Завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится», — заключил Горковенко.

Ранее сообщалось, что экс-глава Украины Петр Порошенко назначил своего пиарщика в гостелерадиосовет.

До этого Горковенко занимал пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации украинского лидера: он работал со СМИ и занимался пиаром.