Уволенный Зеленским пиарщик Порошенко подал на него в суд
Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными. Об этом сообщает «112 Украина».
«Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется», — заявил Горковенко.
Он рассказал, что Зеленский издал «указ об отмене указа», но не имел права увольнять его.
«Завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится», — заключил Горковенко.
Ранее сообщалось, что экс-глава Украины Петр Порошенко назначил своего пиарщика в гостелерадиосовет.
До этого Горковенко занимал пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации украинского лидера: он работал со СМИ и занимался пиаром.