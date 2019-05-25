Про свержение Кудрявцевой австрийского правительства предложили снять фильм

Гарик Харламов прокомментировал пост телеведущей Леры Кудрявцевой о намерении подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung.

Он предложил снять российских «Мстителей» по этой истории.

«Про тебя снимут наших «Мстителей», — написал Харламов.

Кудрявцева ответила ему смеющимся смайлом.

Идею про фильм высказали и другие подписчики. По их мнению, это сценарий для голливудского блокбастера.

Ранее австрийская газета Oesterreich Zeitung в материале о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе с подзаголовком «Она была актрисой или «проституткой?» в качестве иллюстрации использована фотография Кудрявцевой.