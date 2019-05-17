Определено место Лазарева в финале «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение», передает ТАСС.
Первая часть финала конкурса пройдет в субботу, 18 мая.
Порядок выступления артистов был определен с помощью жеребьевки.
Финальные выступления «Евровидения — 2019» пройдут на сцене Выставочного центра Тель-Авива.
Ранее стало известно, что Лазарев прошел в финал «Евровидения». Он представляет Россию с англоязычной песней Scream («Крик»).