Определено место Лазарева в финале «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение», передает ТАСС.

Первая часть финала конкурса пройдет в субботу, 18 мая.

Порядок выступления артистов был определен с помощью жеребьевки.

Финальные выступления «Евровидения — 2019» пройдут на сцене Выставочного центра Тель-Авива.

Ранее стало известно, что Лазарев прошел в финал «Евровидения». Он представляет Россию с англоязычной песней Scream («Крик»).