Первый отреагировал на требование семьи Алсу засекретить проверку «Голоса»

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Первый канал отреагировал на требование семьи Алсу засекретить проверку итогов музыкального конкурса «Голос.Дети».

Как отмечается, организация на владеет необходимой информацией для того, чтобы прокомментировать эту ситуацию.

«Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта «Голос», — подчеркнули на Первом Канале.

Ранее сообщалось, что семья Алсу ответила на обвинения в требовании засекретить итоги «Голоса». По их словам, эти сведения не соответтсвуют действительности.

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.