«Худшая концовка в истории ТВ»: спойлеры к финалу «Игры престолов» утекли в Сеть
В сети появились спойлеры к финалу сериала «Игра престолов», пишет британское изданиеThe Sun.
Как отмечается, тысячи поклонников саги успели узнать детали сюжета из фрагмента видео, появившегося в твиттере, и сделать некоторые выводы о дальнейшем развитии сюжета. По заявлению некоторых из них, это «худший» финал. Часть пользователей развязка привела в ярость.
«Я только прочитал все утечки об «Игре престолов». Я больше не хочу финала», — написал один из них.
Ранее сообщалось, что Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов».