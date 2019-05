«Игру престолов» высмеяли в Сети за киноляп

После выхода четвертой серии заключительного сезона «Игра престолов» зрители заметили киноляп. О нем написали многие пользователи твиттера.

Как отмечается, речь идет об эпизоде, в котором герои празднуют победу, одержанную в битве за Винтерфелл. На столе во время пира перед Дейнерис стоит стаканчик из-под кофе, сильно напоминающий одноразовую посуду из Starbucks.

«Простите, мы не можем уместить ваше имя на стаканчике. Дейнерис Бурерожденная из дома Таргариенов, матерь драконов…», — заметил Нил Чакраварти.

Ранее вышел тизер 5 серии финального сезона «Игры престолов».

Sorry we couldn't fit your entire name on your Starbucks order Daenerys Stormborn of house Targaryen mother of dragons... dragons???? wait is that a dragon in the drive thru?!?!?!?! pic.twitter.com/kuUQM9P6xS