Чебурашку лишили хвоста перед съемками мультика

Знаменитому Чебурашке убрали хвост перед самыми съемками мультфильма. Об этом рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что секрет обаяния этого героя люди пытаются разгадать уже много лет. Немалую роль в этом сыграл визуальный образ Чебурашки, который придумал Леонид Шварцман, считает шеф-редактор студии.

«Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз постоянно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой — мешал пластике», — отметил Капков.

По его словам, значительный вклад в создание персонажа внесла Клара Румянова, которая озвучила Чебурашку.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал Леонида Шварцмана классиком российской мультипликации.