Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами сотни поклонников
В московском Малом театре закончилось прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, передает РИА «Новости».
Отмечается, что гроб с телом артистки вынесли из театра под продолжительные аплодисменты сотен ее поклонников. По данным агентства, все места в партере театра и на всех ярусах были заняты.
Кроме того, на сцене у гроба стоял военный почетный караул, поскольку Быстрицкая была ветераном Великой Отечественной войны.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой продолжительной болезни. Ей был 91 год.
Ранее свои соболезнования в связи со смертью актрисы выразил российский президент Владимир Путин.