Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами сотни поклонников

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В московском Малом театре закончилось прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что гроб с телом артистки вынесли из театра под продолжительные аплодисменты сотен ее поклонников. По данным агентства, все места в партере театра и на всех ярусах были заняты.

Кроме того, на сцене у гроба стоял военный почетный караул, поскольку Быстрицкая была ветераном Великой Отечественной войны.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после тяжелой продолжительной болезни. Ей был 91 год.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью актрисы выразил российский президент Владимир Путин.