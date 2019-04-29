МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам певицы, авария произошла 23 апреля. Она спешила в аэропорт, чтобы улететь домой в Москву на съемки нового клипа. Однако на дороге у нее внезапно лопнуло колесо.

МакSим подчеркнула, что в момент аварии находилась на заднем сидении и была пристегнута.

«Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание», — добавила МакSим.

Артистка отметила, что после ДТП она сначала не почувствовала боли.

Ранее представительница сообщила в соцсетях, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на московский рейс. Она также показала несколько фотографий, демонстрирующих травмы певицы.