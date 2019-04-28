«Мстители. Финал» собрали $1,2 млрд в мировом бокс-офисе за первый уик-энд

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Фильм «Мстители: Финал» в первые дни после премьеры побил рекорд в мировом бокс-офисе за первый уик-энд. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что картина уже собрала в прокате по всему миру около $1,2 млрд.

Также фильм побил рекорд предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».

В российский прокат картина выйдет 29 апреля.

Ранее стало известно, что российский альпинист Андрей Зубенко покорил одну из высочайших вершин мира в честь выхода четвертой части «Мстителей».

Он совершил восхождение на горную вершину и вознес на Эльбрус флаг с логотипом фильма.