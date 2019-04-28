После скандала с дочерью Алсу на «Голосе» детские конкурсы предложили запретить

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Известный блогер Лена Миро после скандала на шоу «Голос.Дети» с дочкой певицы Алсу Микеллой Абрамовой предложила полностью запретить детские конкурсы, передает teleprogramma.pro.

По ее мнению, это поможет избежать мошенничества и соблазна. Блогер полагает, что запретить следует конкурсы с участием детей младше 16 лет.

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.

Ранее сообщалось, что Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса».