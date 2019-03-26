Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Поргина попала в больницу после того, как упала на даче и сломала левую руку. Хирурги «собрали» ей руку после сложного перелома. Выпишут Поргину 27 марта, а гипс ей придется носить еще месяц.
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«Была в Петербурге на вручении премии «Фигаро». Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», — пояснила вдова Караченцова. Она добавила, что ей поступило предложение написать мемуары, однако пока работать над книгой больно.
Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года за день до 74-го дня рождения.