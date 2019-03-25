Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, россиянам было отказано в пересечении границы из-за посещения Крыма.
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Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года.
При этом в ведомстве не назвали имена россиян.
Ранее сообщалось, что на Украину не пустили аккредитованного журналиста из Италии.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.