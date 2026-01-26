Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В Нижнем Новгороде заледеневшие фекалии, разлившиеся после прорыва трубы, сковали машины

В Нижнем Новгороде машины вмерзли в фекальные стоки после коммунальной аварии
Telegram-канал «Ni Mash»

Заледеневшие фекалии, разлившиеся после прорыва трубы на Пермякова в Нижнем Новгороде, сковали машины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash. Судя по видео, владельцы пытались отогреть свои машины при помощи газовых горелок.

«Вот так ночью водители отвоевывали свои авто из канализационных оков. Сейчас спецы уже откачали жидкость с проезжей части и принялись уничтожать наледь.

До этого ассенизаторский прицеп трактора перевернулся и засыпал нечистотами автодорогу после ДТП в Ленобласти.

Авария произошла в деревне Порошкино Всеволожского района. Трактор-ассенизатор врезался в универсал Kia, водитель которого готовился вернуться в полосу после разворота. На записи видно, как неуправляемый трактор врезается в заднюю часть легковушки, после чего ассенизаторский прицеп опрокидывается.

За рулем Kia находился 72-летний мужчина. Никто из участников происшествия не пострадал.

Ранее водитель ассенизаторской машины залил пожар фекалиями в Уфе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707281_rnd_8",
    "video_id": "record::2f628d61-624a-42ff-96cb-589822914888"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+