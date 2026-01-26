В ХМАО произошел пожар в мечети

МЧС Югры: в Нягани загорелась мечеть, повреждена кровля на площади 350 кв. м

Пожар произошел в мечети в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), огонь нанес повреждения кровле на площади 350 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Сегодня, около двух часов ночи, в Нягани на улице Ленина произошел пожар в мечети <...> В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 кв. м», — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно локализовали возгорание, после чего устранили открытое горение. На момент публикации причины и обстоятельства возгорания неизвестны.

Отмечается, что для ликвидации огня МЧС Югры направило на место происшествия пять единиц техники и 18 сотрудников.

В новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама произошел крупный пожар в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей. По данным NL Times, после полуночи загорелась башня церкви.

Отмечалось, что спустя более часа после начала пожара от верхней части 154-летнего здания начали отламываться фрагменты. Спустя время башня полностью обрушилась. Представитель экстренных служб региона Амстердам — Амстелланд сообщил, что из-за возгорания в башне в восточном направлении разлетались искры, образуя «дождь из огня».

Ранее при пожаре в мечети в Татарстане пострадали два человека.