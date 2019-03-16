Причину смерти Юлии Началовой сообщили СМИ
Российская певица Юлия Началова скончалась в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
По имеющимся данным, Началова ушла из жизни в окружении близких в 18.20 мск. Врачи до последнего боролись за жизнь артистки.
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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
Ранее СМИ рассказали, как умерла Юлия Началова.