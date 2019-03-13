Warner Bros. назвала дату выхода «Улицы Сезам»

В компании Warner Bros. назвали дату выхода на экраны мюзикла «Улица Сезам». Об этом сообщает The Variety.

Согласно имеющейся информации, премьера картины намечена на 15 января 2021 года. Мюзикл срежиссирует Джонатан Крисел, сценарий напишут Майк Розолио и Крис Галлетта.

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Также отмечается, что премьера художественного фильма «Том и Джерри» состоится 16 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что американскую актрису Энн Хэтэуэй пригласили сниматься в фильме «Улица Сезам».