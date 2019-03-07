СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за прослушки Зеленского

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Служба безопасности Украины опровергла информацию о прослушивании офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за скандала с прослушиванием офиса Зеленского.

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Как отмечается, в ведомстве заявили, что украинское МВД распространило ложную информацию для дискредитации СБУ.

Ранее Зеленский прокомментировал информацию о прослушке своего офиса СБУ.