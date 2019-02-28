Жена рассказала о состоянии Георгия Данелии после комы

Супруга режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала о его состоянии, передает РИА «Новости».

По ее словам, ему намного лучше.

«Георгию Николаевичу намного, намного лучше. Уже кормили сегодня, давали кисель. Про выписывать, конечно, пока речи не идет. Это длинная история, потому что у него в трахеях стоит трубка, через которую он дышит. Но мы боремся за его жизнь», — сказала Юркова-Данелия.

Режиссер был ранее госпитализирован из-за проблем с легкими. О том, что было решено вывести его из искусственной комы, сообщала внучка кинолегенды.