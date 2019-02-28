На Украине рассказали, вырежут ли Сергея Лазарева из трансляции «Евровидения»
Глава украинской делегации «Евровидение-2019» Оксана Скибинская рассказала, как будет осуществляться трансляция песенного конкурса на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, этим будет заниматься общественное телевидение, которое покажет полуфинал и финал конкурса, в том числе и выступление российского исполнителя Сергея Лазарева. Скибинская подчеркнула, что телевидение не имеет права вмешиваться в трансляцию «Евровидения».
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«Какую трансляцию мы получим, от начала и до конца обязаны показать», — заявила Скибинская.
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