На Украине рассказали, вырежут ли Сергея Лазарева из трансляции «Евровидения»

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Глава украинской делегации «Евровидение-2019» Оксана Скибинская рассказала, как будет осуществляться трансляция песенного конкурса на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, этим будет заниматься общественное телевидение, которое покажет полуфинал и финал конкурса, в том числе и выступление российского исполнителя Сергея Лазарева. Скибинская подчеркнула, что телевидение не имеет права вмешиваться в трансляцию «Евровидения».

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«Какую трансляцию мы получим, от начала и до конца обязаны показать», — заявила Скибинская.

Ранее сообщалось, что Верке Сердючке дали срок на спасение Украины на «Евровидении».