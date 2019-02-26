Еще один финалист отказался представлять Украину на «Евровидении»

Финалист украинского национального отбора на «Евровидение» группа Freedom-jazz girls band отказалась представлять Украину на международном конкурсе, передает РИА «Новости».

Артисты уточнили, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах в ближайшее время.

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Ранее победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в «Евровидении-2019» после того, как на нее обрушились с критикой за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России.

Сама артистка объяснила свой отказ «кабальными» условиями контракта.