Звезда «Империи» отреагировал на обвинения в инсценировке нападения

Звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт заявил, что он не организовывал свое нападение. Об этом пишет Daily Mail.

Он также подчеркнул, что не платил $3,5 тысячи двум чернокожим мужчинам, которые его избили.

По словам адвокатов Смоллетта, актер чувствует себя рассерженным и опустошенным из-за подозрений полиции.

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«Нет ничего более далекого от правды, и каждый, кто утверждает обратное, лжет», — отметили адвокаты Смоллетта.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что полиция заподозрила звезду «Империи» в инсценировке нападения.