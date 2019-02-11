Назван обладатель главной премии BAFTA

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Черно-белая картина «Рома» мексиканского кинорежиссера Альфонсо Куарона стала лауреатом британской премии BAFTA в номинации «Лучший фильм», передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования.

При этом сам Куарон стал обладателем премии BAFTA как лучший режиссер.

Ранее Куарон за фильм «Рома» получил главную награду Гильдии режиссеров США (DGA), премию «Гойя» как лучшая ибероамеринская лента, а также два «Золотых глобуса» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.