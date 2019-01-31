Лоза раскритиковал подход России к «Евровидению»
Российский певец и композитор Юрий Лоза обрушился с критикой на подход России к музыкальному конкурсу «Евровидение». Об этом сообщает ФАН.
По его словам, продюсеры заказывают песни у зарубежных композиторов, чтобы получить больше денег, и это повсеместная система «откатов».
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«Потому что под американского композитора можно выбить гораздо больший бюджет, чем под российского», — сказал Лоза.
Он также добавил, что перед российскими исполнителями ставятся неправильные задачи.
«Главное — не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию», — заключил Лоза.
Ранее сообщалось, что Юрий Лоза может написать песню для «Евровидения».