Лоза раскритиковал подход России к «Евровидению»

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Российский певец и композитор Юрий Лоза обрушился с критикой на подход России к музыкальному конкурсу «Евровидение». Об этом сообщает ФАН.

По его словам, продюсеры заказывают песни у зарубежных композиторов, чтобы получить больше денег, и это повсеместная система «откатов».

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«Потому что под американского композитора можно выбить гораздо больший бюджет, чем под российского», — сказал Лоза.

Он также добавил, что перед российскими исполнителями ставятся неправильные задачи.

«Главное — не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию», — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза может написать песню для «Евровидения».