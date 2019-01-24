Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

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Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой. Такое заявление он сделал в интервью Business FM.

Он иронично заметил, что восхищается «мастерством» Захаровой, и ей нужно двигаться дальше в направлении шоу-бизнеса.

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«Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — отметил Чубайс.

По его словам, у Бузовой есть колоссальная поддержка, и она явно популярнее Захаровой.

Ранее сообщалось, что Чубайс уличил Захарову в подтасовках и сдался в споре о «бедной России».