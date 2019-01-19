Отложены съемки третьей части «Фантастических тварей»

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Кинокомпания Warner Bros. перенесла съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля 2019 года на позднюю осень. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя компании.

Более точные сроки съемок Warner Bros. не указала.

Предполагалось, что фильм выйдет на экраны в ноябре 2020 года, однако теперь эта дата под вопросом.

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«Фантастические звери и где они обитают» вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — «Фантастические звери: преступления Гиндельвальда» — 16 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы.