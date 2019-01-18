Роберт Де Ниро призвал избавиться от Трампа
Американский актер Роберт Де Ниро назвал идею президента США Донльда Трампа о строительстве стены на американо-мексиканской границе глупой и призвал «избавиться» от американского лидера. Об этом сообщает Associated Press.
По его словам, требовать строительства стены Трампа заставляет его огромное эго.
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«Стена, это глупо, это глупо, глупо», — сказал Де Ниро.
Он также назвал «хорошим» вопрос о том, что не так с Трампом, и в ответ призвал избавиться от него.
«Мы должны избавиться от него. Мы, американцы, должны избавиться от него», — добавил Де Ниро.
Ранее Де Ниро объяснил, почему не пародирует Трампа.