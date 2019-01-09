Мармеладные мишки и пельмени просят Адель не оставлять сцену
Соцсети отреагировали челленджем Adele Challenge на решение британской певицы Адель прекратить музыкальную карьеру, сообщает Mashable.
Волну видеопародий запустиль мужчина по имени Дэвид Каспрак. Он опубликовал в сети ролик, в котором мармеладный мишка «исполняет» песню Адель Someone Like You, а другие мармеладные мишки, изображая толпу поклонников, присоединяются к нему. По словам Каспрака, он потратил на создание мини-ролика 4 килограмма мишек и 5 часов времени.
К челленджу охотно подключились и другие любители интернет-юмора: сейчас по хэштегу #someonelikeyou в инстаграме можно найти «поющие» в поддержку Адель пельмени, носки и мягкие игрушки.
Ранее Адель подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности, в которой учитывались его доходы с выступлений.