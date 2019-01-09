Дроздов рассказал о своем состоянии после перелома ребер
Телеведущий Николай Дроздов сообщил о своем состоянии после госпитализации с переломами ребер, передает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, он еще находится в больнице.
«Лечусь после перелома двух ребер, которые получил дома во время утренней зарядки, неудачно упал во время упражнения», — сказал Дроздов.
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Он добавил, что врачи планируют выписать его через неделю.
Ранее сообщалось, что Николай Дроздов прокомментировал свою госпитализацию.