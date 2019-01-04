Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем инстаграме пост о стене на границе Соединенных Штатов и Мексики.

На картинке изображен Трамп, а снизу находится подпись «стена близко», которая выполнена характерным шрифтом, использующимся в сериале «Игра престолов». Также она пародирует слоган самого сериала — «зима близко».

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В ноябре прошлого года Трамп анонсировал санкции в стиле «Игры престолов».

Также мемы любит публиковать официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.