Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем инстаграме пост о стене на границе Соединенных Штатов и Мексики.
На картинке изображен Трамп, а снизу находится подпись «стена близко», которая выполнена характерным шрифтом, использующимся в сериале «Игра престолов». Также она пародирует слоган самого сериала — «зима близко».
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В ноябре прошлого года Трамп анонсировал санкции в стиле «Игры престолов».
Также мемы любит публиковать официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.