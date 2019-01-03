Лада Дэнс о смерти Криса Кельми: алкоголь забирает хороших мужчин

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Российская певица Лада Дэнс прокомментировала известие о смерти музыкального исполнителя Криса Кельми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, она не общалась с артистом около двадцати лет, но сохранила о нем воспоминания.

«Я знаю, что он пил последние три года сильно и к сожалению, этот недуг хороших мужчин и музыкантов и вообще людей забирает, жалко. В 90-е человек был очень яркий», — сказала Дэнс.

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Он добавила, что певец был очень позитивным и спокойным человеком.

Ранее сообщалось, что продюсер отреагировал на смерть Криса Кельми.