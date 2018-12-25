Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор

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Телеведущая Екатерина Андреева в интервью русской службе «Би-би-си» отказалась комментировать работу своего коллеги Артема Шейнина, так как не смотрит телевизор.

«Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — сказала Андреева.

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Она также отметила, что не считает, что добавляет в новостях уровень агрессии.

Летом сообщалось, что ведущий Первого канала Артем Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире телепрограмм.