Новый альбом Бейонсе попал в сеть

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Новый альбом американской певицы Бейонсе незаконно попал в сеть, передает The Hollywood Reporter.

По данным издания, он был выложен на музыкальных ресурсах под именем «Queen Carter». Подчеркивается, что сейчас альбом удален.

Как отмечается, речь идет о сборнике из десяти композиций под названием «Have Your Way». Подчеркивается, что в нем были как старые, так и новые композиции.

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По данным СМИ, в сеть также попал еще один альбом под названием «Back Up, Rewind».

Ранее сообщалось, что Бейонсе спела на свадьбе дочери самого богатого человека Индии.