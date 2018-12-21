Новый альбом Бейонсе попал в сеть
Новый альбом американской певицы Бейонсе незаконно попал в сеть, передает The Hollywood Reporter.
По данным издания, он был выложен на музыкальных ресурсах под именем «Queen Carter». Подчеркивается, что сейчас альбом удален.
Как отмечается, речь идет о сборнике из десяти композиций под названием «Have Your Way». Подчеркивается, что в нем были как старые, так и новые композиции.
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По данным СМИ, в сеть также попал еще один альбом под названием «Back Up, Rewind».
Ранее сообщалось, что Бейонсе спела на свадьбе дочери самого богатого человека Индии.