Дибров открестился от передачи про «заразный» рак

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Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не чувствует ответственности за действия женщины, которая начала собирать подписи за выселение семей с онкобольными детьми после просмотра передачи с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, он не несет ответственности за действия женщины, которая поверила в «заразность» рака.

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Он также добавил, что подобными заявлениями эта женщина пытается «оправдать собственные неудачи».

Дибров подчеркнул, что только озвучил текст для выпуска телепрограммы.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на сбор подписей против онкобольных детей в Москве.