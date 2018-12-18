Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не чувствует ответственности за действия женщины, которая начала собирать подписи за выселение семей с онкобольными детьми после просмотра передачи с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, он не несет ответственности за действия женщины, которая поверила в «заразность» рака.
Реклама
Он также добавил, что подобными заявлениями эта женщина пытается «оправдать собственные неудачи».
Дибров подчеркнул, что только озвучил текст для выпуска телепрограммы.
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на сбор подписей против онкобольных детей в Москве.