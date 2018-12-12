Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение фильма

Режиссер супергеройского фильма «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон вернется к работе над сиквелом картины. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, в настоящее время идут поиски сценариста для продолжения фильма. По словам источников, сценарий хотят завершить в 2019 году, чтобы весной 2020 года можно было приступать к съемкам. В этом случае фильм выйдет на экраны в мае 2021 года.

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Ожидается, что в продолжении проекта снова сыграют Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Бенедикт Вонг.

Ранее сообщалось, что современный мир вдохновил Маргарет Этвуд на продолжение «Рассказа служанки».