Шнуров написал стих про удостоверение Штази у Путина

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что у Владимира Путина якобы обнаружили служебное удостоверение сотрудника министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази). Текст он разместил в инстаграме.

По его словам, это более захватывающая история, чем фильм «Фантастические твари». Он подчеркнул, что российский лидер, видимо, давал присягу немецкой разведке.

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«Но, то дела дней в принципе минувших, // Глаз вон, тому, кто всё незабывает, //Когда б не слышали бы наши уши, - // «Разведчиков ведь бывших не бывает!», — написал Шнуров.

Ранее Служба внешней разведки отреагировала на удостоверение Штази у Владимира Путина.