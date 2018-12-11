Шнуров написал стих про удостоверение Штази у Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что у Владимира Путина якобы обнаружили служебное удостоверение сотрудника министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази). Текст он разместил в инстаграме.
По его словам, это более захватывающая история, чем фильм «Фантастические твари». Он подчеркнул, что российский лидер, видимо, давал присягу немецкой разведке.
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«Но, то дела дней в принципе минувших, // Глаз вон, тому, кто всё незабывает, //Когда б не слышали бы наши уши, - // «Разведчиков ведь бывших не бывает!», — написал Шнуров.
Ранее Служба внешней разведки отреагировала на удостоверение Штази у Владимира Путина.