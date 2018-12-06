Концерт группы IC3PEAK отменили в Воронеже

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/12079489/Snimok-ekrana-2018-12-01-v-18.02-pic905-895x505-32155.jpg">

Концерт группы IC3PEAK в Воронеже был отменен, передает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного офицера пресс-службы главного управления МВД по региону.

По его словам, это произошло из-за мероприятий Роспотребнадзора.

«Они там проводили какие-то мероприятия… Роспотребнадзор попросил, чтобы сотрудники (полиции. — «Газета.Ru») присутствовали при этом. Они же не могут там (присутствовать одновременно. — «Газета.Ru») — у Роспотребнадзора один сотрудник», — сказал источник.

Реклама

Как отмечается, концерт IC3PEAK должен был состояться в 19:00 (по мск) в Воронеже.

Ранее сообщалось, что выступление рэпера GONE.Fludd в Петрозаводске отменили после вмешательства прокуратуры.