Умер Филип Боско

В США в возрасте 88 лет скончался актер Филип Боско. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, о его смерти ночью 3 декабря сообщил внук.

Боско участвовал в примерно 50 постановках на Бродвее. В 1989 году он был удостоен премии «Тони» за роль в спектакле «Одолжите тенора!». Кроме того, в 1996 году актер получил премию Национального совета кинокритиков США за фильм «Клуб первых жен».

Также он снимался в таких фильмах, как «Двое: Я и моя тень», «Свадьба лучшего друга» и «Кейт и Лео».