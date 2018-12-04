Ведущий «России-1» объяснил, почему выгнал украинского эксперта

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Телеведущий Евгений Попов в своем инстаграме пояснил, почему выгнал из студии программы «60 минут» украинского политолога Максима Яли.

По его словам, во время одного из предыдущих эфиров Яли «позволил себе сомнительные утверждения», сославшись «на некоторые данные».

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«Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта», — отметил Попов.

По словам Попова все было «чинно, мирно, интеллигентно», «без хамства и оскорблений». Телеведущий сказал, что Яли «не смирился» с произошедшим и решил назвать его чужим именем.

«К хамству у нас в студии — нулевая толерантность», — подчеркнул он.

По его словам, на передаче приветствуются «здоровая ирония и юмор».

Ранее сообщалось, что украинского эксперта выгнали из студии «России-1».