Пи Дидди впервые прокомментировал смерть Ким Портер
Рэпер Шон Комбс (известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди) прокомментировал смерть Ким Портер, которая родила от него троих детей. Об этом сообщает Deadline.
«Последние три дня я пытался проснуться от этого кошмара. Я не знаю, что я буду делать без тебя», — сказал Комбс.
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По его словам, их отношения были «необъяснимыми».
Он также добавил, что Портер была для него «больше чем, родственной душой».
Ранее сообщалось, что Ким Портер была найдена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе