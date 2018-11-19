Пи Дидди впервые прокомментировал смерть Ким Портер

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Рэпер Шон Комбс (известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди) прокомментировал смерть Ким Портер, которая родила от него троих детей. Об этом сообщает Deadline.

«Последние три дня я пытался проснуться от этого кошмара. Я не знаю, что я буду делать без тебя», — сказал Комбс.

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По его словам, их отношения были «необъяснимыми».

Он также добавил, что Портер была для него «больше чем, родственной душой».

Ранее сообщалось, что Ким Портер была найдена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе