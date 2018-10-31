Елене Воробей вызвали «скорую»

Елена Воробей была вынуждена обратиться за экстренной помощью к медикам, сообщает «Стархит» со ссылкой на представителя юмористки.

Как пояснила представитель, Воробей почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление. «Из-за этого ей вызвали скорую. От госпитализации Елена отказалась, давление сейчас в норме, его понизили. Завтра она в обычном режиме выходит на работу и продолжает подготовку к новым выступлениям», — добавила женщина.

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Сама Елена Воробей свое самочувствие пока никак не прокомментировала.

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